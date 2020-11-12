Грузия — Северная Македония: онлайн-трансляция матча за выход на Евро начнётся в 20:00

Сегодня, 12 ноября, состоится матч сборных Грузии и Северной Македонии. Финальная встреча пути D плей-офф квалификации чемпионата Европы – 2020 пройдёт на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Крейг Поусон.
Победитель сегодняшнего матча обеспечит себе участие в групповом этапе Евро-2020. В полуфинале пути D плей-офф отбора Грузия победила Беларусь (1:0), а Северная Македония – Косово (2:1).
Напомним, чемпионат Европы должен был состояться минувшим летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года.
- 12 ноября 2020
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