У хавбека сборной Сербии обнаружили коронавирус за шесть дней до матча с Россией

Полузащитник «Кристал Пэлас» и сборной Сербии Лука Миливоевич заразился коронавирусной инфекцией.
«Тест Луки, который находится в расположении своей национальной команды, оказался положительным. Он останется в самоизоляции в Сербии в соответствии с регламентом. Болезнь протекает без симптомов», — говорится в сообщении в «твиттере» «Кристал Пэлас».
Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Россия — Сербия состоится 18 ноября на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия). Трансляция начнётся в 22:40 мск.
Напомним, в 1-м туре группового этапа Лиги наций сборная России обыграла национальную команду Сербии со счётом 3:1. Соперниками команд по группе 3 лиги В являются сборные Венгрии и Турции. По начальному календарю финальная стадия турнира должна завершиться 8 июня 2021 года. В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная России финишировала на втором месте в группе 2 лиги B, где соперниками были национальные команды Швеции и Турции.
- 12 ноября 2020
-
18:57
-
18:42
-
18:35
-
18:24
-
18:10
-
17:54
-
17:39
-
17:30
-
17:19
-
17:15
-
17:10
-
17:01
-
17:00
-
16:50
-
16:48
-
16:14
-
15:52
-
15:36
-
15:19
-
15:16
-
15:02
-
14:50
-
14:41
-
14:35
-
14:22
-
14:02
-
13:59
-
13:37
-
13:36
-
13:35
-
13:25
-
13:19
-
13:00
-
12:58
-
12:41