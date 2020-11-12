У хавбека сборной Сербии обнаружили коронавирус за шесть дней до матча с Россией

Полузащитник «Кристал Пэлас» и сборной Сербии Лука Миливоевич заразился коронавирусной инфекцией.



«Тест Луки, который находится в расположении своей национальной команды, оказался положительным. Он останется в самоизоляции в Сербии в соответствии с регламентом. Болезнь протекает без симптомов», — говорится в сообщении в «твиттере» «Кристал Пэлас».

Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Россия — Сербия состоится 18 ноября на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия). Трансляция начнётся в 22:40 мск.



Напомним, в 1-м туре группового этапа Лиги наций сборная России обыграла национальную команду Сербии со счётом 3:1. Соперниками команд по группе 3 лиги В являются сборные Венгрии и Турции. По начальному календарю финальная стадия турнира должна завершиться 8 июня 2021 года. В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная России финишировала на втором месте в группе 2 лиги B, где соперниками были национальные команды Швеции и Турции.