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Кроос, критиковавший Обамеянга, ответил на выпад форварда «Арсенала»

Кроос, критиковавший Обамеянга, ответил на выпад форварда «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Реала» Тони Кроос продолжил спор с форвардом лондонского «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом. Ранее Кроос раскритиковал Обамеянга за празднование голов. Так, немцу не понравилось празднование габонца, когда тот достал маску супергероя.

После этого Обамеянг обратился в «Твиттере» к Кроосу. Он напомнил, что отпраздновал взятие ворот, надев маску, чтобы порадовать своего сына. Также Обамеянг написал Кроосу: «У этого Тони Крооса вообще есть дети?

Желаю тебе, чтобы однажды у тебя появились дети, чтобы ты сделал их счастливыми. И не забывай, надевай маску, береги себя».

«У этого Тони Крооса трое детей», — написал в ответ немецкий футболист.

Кроос также критиковал форварда «Барселоны» Антуана Гризманна за его празднования.

Обамеянг ответил Кроосу, который раскритиковал его за празднование голов
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