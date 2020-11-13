Владимир Вайсс ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Грузии

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс покинул свой пост после поражения от сборной Северной Македонии (0:1) в матче за выход на чемпионат Европы.

«Моя работа закончена. Мое время истекло. Спасибо грузинским болельщикам, игрокам и журналистам. Это было непростое время, но это были очень хорошие 5 лет в моей жизни. Мне жаль», — приводятся слова Вайсса в «твиттере» Федерации футбола Грузии.

Владимир Вайсс возглавил сборную Грузии в марте 2016 года. Его контракт действовал до конца 2020 года.

Вайсс известен тем, что в сезоне-2005/2006 вывел команду «Петржалка Артмедиа» в групповой этап Лиги чемпионов. Кроме того, сборная Словакии под его руководством вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2010 года. В 2006-2007 годах словак возглавлял подмосковный «Сатурн».