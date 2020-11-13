Владимир Вайсс ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Грузии

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс покинул свой пост после поражения от сборной Северной Македонии (0:1) в матче за выход на чемпионат Европы.
«Моя работа закончена. Мое время истекло. Спасибо грузинским болельщикам, игрокам и журналистам. Это было непростое время, но это были очень хорошие 5 лет в моей жизни. Мне жаль», — приводятся слова Вайсса в «твиттере» Федерации футбола Грузии.
Владимир Вайсс возглавил сборную Грузии в марте 2016 года. Его контракт действовал до конца 2020 года.
Вайсс известен тем, что в сезоне-2005/2006 вывел команду «Петржалка Артмедиа» в групповой этап Лиги чемпионов. Кроме того, сборная Словакии под его руководством вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2010 года. В 2006-2007 годах словак возглавлял подмосковный «Сатурн».
- 13 ноября 2020
-
02:15
-
01:33
-
01:26
-
01:18
-
01:03
-
00:39
-
00:16
-
00:06
- 12 ноября 2020
-
23:52
-
23:45
-
23:38
-
23:25
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:52
-
22:50
-
22:47
-
22:32
-
22:31
-
22:16
-
22:05
-
21:52
-
21:50
-
21:37
-
21:23
-
20:57
-
20:44
-
20:24
-
20:19
-
20:02
-
19:47
-
19:45
-
19:40