Гильерме провёл 135-й сухой матч и обогнал Черчесова в Клубе Льва Яшина

Голкипер «Локомотива» и национальной команды России Маринато Гильерме в товарищеском матче со сборной Молдавии (0:0) провёл 135-й сухой матч в карьере.
Таким образом, ему удалось обогнать Станислава Черчесова (134 сухие игры) в Клубе Льва Яшина.
Клуб Льва Яшина — символический клуб, в который входят советские и российские футбольные вратари, сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более матчах.
В ближайшее время сборной России предстоит сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). После четырёх туров национальная команда России единолично возглавляет турнирную таблицу лиги B группы 3, записав в свой актив 8 очков. Ближайшего преследователя в лице сборной Венгрии команда Станислава Черчесова опережает на одно очко.
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