Неймар покинул расположение сборной Бразилии

Нападающий Неймар из-за повреждения покинул расположение сборной Бразилии и пропустит матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со сборными Венесуэлы и Уругваем, сообщает Globo Esporte.

Ранее главный тренер бразильцев Тите сообщал, что игрок точно пропустит матч с Венесуэлой 13 ноября из-за травмы бедра, но через четыре дня поедет с командой на встречу с Уругваем.

Неймар получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов. Бразилец был заменён на 26-й минуте встречи с «Истанбул Башакшехир» (2:0). Вместо него на поле вышел нападающий Пабло Сарабия. Сообщалось, что у бразильца проблемы с приводящей мышцей.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провёл 4 матча и записал в актив 2 гола и 3 результативные передачи.