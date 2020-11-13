Неймар покинул расположение сборной Бразилии
Нападающий Неймар из-за повреждения покинул расположение сборной Бразилии и пропустит матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со сборными Венесуэлы и Уругваем, сообщает Globo Esporte.
Ранее главный тренер бразильцев Тите сообщал, что игрок точно пропустит матч с Венесуэлой 13 ноября из-за травмы бедра, но через четыре дня поедет с командой на встречу с Уругваем.
Неймар получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов. Бразилец был заменён на 26-й минуте встречи с «Истанбул Башакшехир» (2:0). Вместо него на поле вышел нападающий Пабло Сарабия. Сообщалось, что у бразильца проблемы с приводящей мышцей.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провёл 4 матча и записал в актив 2 гола и 3 результативные передачи.
Неймар подал апелляцию на решение суда и вновь требует от «Барселоны» € 43,6 млн
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