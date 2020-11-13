Сабитов – о ничьей с Молдавией: лучше вообще не играть подобные матчи, чем играть их так

Тренер «Риги» Равиль Сабитов прокомментировал результат товарищеского матча Молдавия — Россия (0:0).
«Встречались соперники, абсолютно разные по уровню на бумаге, но по игре это видно не было. Станислав Саламович Черчесов говорит, что его команда проводит именно контрольные матчи, но встречу с Молдавией нельзя назвать даже товарищеской – она получилась вообще тренировочной. Иногда в двусторонке можно увидеть со стороны футболистов больше азарта и самоотдачи. Наши не проявляли должной агрессии в атаке и не включали форсаж, играли где-то процентов на 40 от своих возможностей. С чем это связано? Может, опасались травм, а может, психологически не настроились на соперника.
Лучше вообще не играть подобные матчи, чем играть их так. Многие тренеры выбирают для товарищеских матчей соперников послабее, чтобы отточить против них игровые связи и потом подойти подготовленными к серьёзным противникам. У этих тренеров своя правда. Но я всегда искал сильных спарринг-партнёров, чтобы слабые стороны твоей команды сразу высвечивались на них, как на лакмусовой бумажке, – тогда ты понимаешь, где есть недостатки, которые надо исправлять», — цитирует Сабитова «Евро-Футбол».
- 13 ноября 2020
-
11:33
-
11:32
-
11:01
-
10:53
-
10:47
-
10:38
-
10:26
-
10:13
-
10:01
-
09:31
-
08:46
-
08:30
-
07:21
-
07:04
-
06:41
-
06:21
-
05:58
-
05:06
-
04:18
-
04:05
-
03:55
-
03:08
-
02:40
-
02:15
-
01:33
-
01:26
-
01:18
-
01:03
-
00:39
-
00:16
-
00:06
- 12 ноября 2020
-
23:52
-
23:45
-
23:38
-
23:25