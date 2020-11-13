Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сабитов – о ничьей с Молдавией: лучше вообще не играть подобные матчи, чем играть их так

Сабитов – о ничьей с Молдавией: лучше вообще не играть подобные матчи, чем играть их так
Футбол / Сборная России 0

Тренер «Риги» Равиль Сабитов прокомментировал результат товарищеского матча Молдавия — Россия (0:0).

«Встречались соперники, абсолютно разные по уровню на бумаге, но по игре это видно не было. Станислав Саламович Черчесов говорит, что его команда проводит именно контрольные матчи, но встречу с Молдавией нельзя назвать даже товарищеской – она получилась вообще тренировочной. Иногда в двусторонке можно увидеть со стороны футболистов больше азарта и самоотдачи. Наши не проявляли должной агрессии в атаке и не включали форсаж, играли где-то процентов на 40 от своих возможностей. С чем это связано? Может, опасались травм, а может, психологически не настроились на соперника.

Лучше вообще не играть подобные матчи, чем играть их так. Многие тренеры выбирают для товарищеских матчей соперников послабее, чтобы отточить против них игровые связи и потом подойти подготовленными к серьёзным противникам. У этих тренеров своя правда. Но я всегда искал сильных спарринг-партнёров, чтобы слабые стороны твоей команды сразу высвечивались на них, как на лакмусовой бумажке, – тогда ты понимаешь, где есть недостатки, которые надо исправлять», — цитирует Сабитова «Евро-Футбол».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020