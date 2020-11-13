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Тренер вратарей Евгений Корнюхин покинул «Химки»

Тренер вратарей Евгений Корнюхин покинул «Химки»
Футбол / РПЛ 0

Тренер вратарей Евгений Корнюхин покидает «Химки». Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон. Евгений присоединился к красно-чёрным летом 2018 года, вместе с клубом дошёл до финала Кубка России и вышел с «Химками» в Российскую Премьер-Лигу.

В сезоне-2020/2021 команда за 14 туров набрала 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Химки» пропустили 25 голов – 14-й показатель в Российской Премьер-Лиге. В 15-м туре подмосковный клуб сыграет на выезде с «Уфой», матч состоится 23 ноября. Старт встречи – в 17:00 мск.

Команда вышла в 1/8 финала Кубка России, заняв первое место в своей группе. Соперником клуба по следующей стадии соревнований стали «Крылья Советов». Хозяевами поля выступят «Химки».

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