Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Фирмино принёс Бразилии победу над Венесуэлой

Гол Фирмино принёс Бразилии победу над Венесуэлой
Футбол / Южная Америка 0

На стадионе «Морумби — Сисеру Помпеу де Толеду» в Сан-Паулу состоялся отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Венесуэлы. В качестве главного арбитра матч обслуживал парагваец Хуан Габриэль Бенитес, ему ассистировали Эдуардо Кардосо Эскобар, Мильсьядес Сальдивар Франко и резервный арбитр Хосе Мендес.

Встреча завершилась победой сборной Бразилии: единственный мяч на 67-й минуте игры забил форвард английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Он мог отличиться и раньше, но его гол, забитый на 54-й минуте, был отменён VAR.

После трёх сыгранных матчей в активе Бразилии 9 очков — команда Тите лидирует в турнирной таблицы южноамериканского отбора. Венесуэльцы пока не набрали ни одного очка.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 3-й тур
14 ноября 2020, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 0
Венесуэла
1:0 Фирмино – 67'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020