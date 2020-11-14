Гол Фирмино принёс Бразилии победу над Венесуэлой
На стадионе «Морумби — Сисеру Помпеу де Толеду» в Сан-Паулу состоялся отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Венесуэлы. В качестве главного арбитра матч обслуживал парагваец Хуан Габриэль Бенитес, ему ассистировали Эдуардо Кардосо Эскобар, Мильсьядес Сальдивар Франко и резервный арбитр Хосе Мендес.
Встреча завершилась победой сборной Бразилии: единственный мяч на 67-й минуте игры забил форвард английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Он мог отличиться и раньше, но его гол, забитый на 54-й минуте, был отменён VAR.
После трёх сыгранных матчей в активе Бразилии 9 очков — команда Тите лидирует в турнирной таблицы южноамериканского отбора. Венесуэльцы пока не набрали ни одного очка.
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