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Килиан Мбаппе готов заключить новый контракт с «ПСЖ» при определённом условии

Килиан Мбаппе готов заключить новый контракт с «ПСЖ» при определённом условии
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может заключить новый контракт с клубом, но при определённом условии, сообщает AS.

По информации источника, французский форвард хочет, чтобы в новом соглашении была прописана сумма отступных. Если такой пункт появится в контракте, то сумма отступных будет приближена к € 222 млн. Отмечается, что Мбаппе уже отклонил три предложения парижского клуба и рассматривает возможность перехода в другую команду предстоящим летом.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сначала игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Сообщалось, что Килиан суммарно обойдётся своему новому клубу в € 180 млн.

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