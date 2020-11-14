«Арсенал» заменил человека, 27 лет исполнявшего роль маскота Ганнерзавра
Дэниел Куй, сын Джерри Куя, на протяжении 27 лет исполнявшего роль талисмана лондонского «Арсенала» Ганнерзавра, выступил с заявлением в связи с возвращением талисмана в английский клуб.
«Мой отец преданно служил «Арсеналу» в роли Гуннерзавра, который стал его альтер-эго. На протяжении 27 лет он помогал создавать персонажа-маскота, который стал известен во всём мире футбола и за его пределами.
Но моему отцу не предложили перейти на частичную занятость или каким-то образом передать свои обязанности другому человеку. Видимо, в клубе его действительно считают вымершим динозавром. И дело не в деньгах, а в 27 годах преданного отношения и воспоминаниях», — написал Дэниел Куй на своей странице в «Твиттере».
«Арсенал» возобновил сотрудничество с маскотом Ганнерзавром
Рекомендуем вам
- 14 ноября 2020
-
11:48
-
11:45
-
11:17
-
11:17
-
11:09
-
11:04
-
10:47
-
10:29
-
10:28
-
10:11
-
10:03
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
08:26
-
07:03
-
06:44
-
06:18
-
05:36
-
03:59
-
03:50
-
03:28
-
03:15
-
02:54
-
01:51
-
01:35
-
01:22
-
00:52
-
00:48
-
00:39
-
00:15
-
00:14
- 13 ноября 2020
-
23:55
-
23:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам