«Арсенал» заменил человека, 27 лет исполнявшего роль маскота Ганнерзавра

Дэниел Куй, сын Джерри Куя, на протяжении 27 лет исполнявшего роль талисмана лондонского «Арсенала» Ганнерзавра, выступил с заявлением в связи с возвращением талисмана в английский клуб.



«Мой отец преданно служил «Арсеналу» в роли Гуннерзавра, который стал его альтер-эго. На протяжении 27 лет он помогал создавать персонажа-маскота, который стал известен во всём мире футбола и за его пределами.

Но моему отцу не предложили перейти на частичную занятость или каким-то образом передать свои обязанности другому человеку. Видимо, в клубе его действительно считают вымершим динозавром. И дело не в деньгах, а в 27 годах преданного отношения и воспоминаниях», — написал Дэниел Куй на своей странице в «Твиттере».