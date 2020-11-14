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«Арсенал» заменил человека, 27 лет исполнявшего роль маскота Ганнерзавра

«Арсенал» заменил человека, 27 лет исполнявшего роль маскота Ганнерзавра
Футбол / Англия 0

Дэниел Куй, сын Джерри Куя, на протяжении 27 лет исполнявшего роль талисмана лондонского «Арсенала» Ганнерзавра, выступил с заявлением в связи с возвращением талисмана в английский клуб.

«Мой отец преданно служил «Арсеналу» в роли Гуннерзавра, который стал его альтер-эго. На протяжении 27 лет он помогал создавать персонажа-маскота, который стал известен во всём мире футбола и за его пределами.

Но моему отцу не предложили перейти на частичную занятость или каким-то образом передать свои обязанности другому человеку. Видимо, в клубе его действительно считают вымершим динозавром. И дело не в деньгах, а в 27 годах преданного отношения и воспоминаниях», — написал Дэниел Куй на своей странице в «Твиттере».

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