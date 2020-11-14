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Лука Динь: у «Эвертона» есть амбиции выступать в Лиге чемпионов

Лука Динь: у «Эвертона» есть амбиции выступать в Лиге чемпионов
Футбол / Англия 0

Защитник «Эвертона» Лука Динь рассказал о сильных сторонах своей команды.

«Мы отлично стартовали, а затем наткнулись на несколько препятствий, но мы справимся. „Эвертон“ немного растерял ритм и динамику, но нам не хватало некоторых футболистов, которые не могли помочь команде из-за травм или дисквалификации. Скоро вернёмся в нужное русло, уверен.

Хороший старт в чемпионате Англии стал для меня неожиданностью. Мы показали свой истинный уровень. „Эвертон“ преуспел на трансферном рынке, и теперь у нас в составе отличные футболисты. Сейчас прекрасное время, чтобы быть в „Эвертоне“. У нас есть амбиции выступать в Лиге чемпионов. У меня они тоже есть, ведь я скучаю по этому турниру», — приводит слова Диня Goal.com.

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