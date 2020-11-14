Тренер сборной Турции: пытался защититься, но Вида любит обниматься

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш рассказал об общении с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой, который заразился коронавирусом.
«Результат теста Виды могли обнародовать до матча с Хорватией. Когда снимал маску, Вида подошёл ко мне. Я пытался защититься, но Вида любит обниматься», — цитирует Гюнеша Fanatik.
31-летний защитник национальной команды Хорватии Домагой Вида узнал, что заразился коронавирусом, в перерыве товарищеского матча со сборной Турции (3:3). Медицинская служба хорватской национальной команды получила информацию об этом в конце первого тайма матча с Турцией.
После того как Вида был заменён на 46-й минуте встречи, медицинская служба национальной команды изолировала игрока по всем эпидемиологическим нормам до подтверждения результатов. Вида проведёт следующие несколько дней в самоизоляции в Стамбуле.
Отметим, Виду заменил защитник казанского «Рубина» Филип Уремович.
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