Чемпионы мира поддержали сборную России перед матчами с Турцией и Сербией. Видео

Российские олимпийские чемпионы и чемпионы мира в различных видах спорта поддержали футбольную сборную страны перед матчами Лиги наций УЕФА с Турцией и Сербией.

В ролике приняли участие олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по волейболу Максим Михайлов, олимпийская чемпионка по гандболу Анна Сень, чемпион мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников, вратарь женской сборной по хоккею Анна Пругова и чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Голядкина.

Видео можно посмотреть в "твиттере" Сборной России.

12 ноября сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Молдавией (0:0). В ближайшее время подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Лиге наций УЕФА со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Россия занимает первое место в группе, набрав 8 очков.