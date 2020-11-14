«Ноябрьский дождь». Гильерме опубликовал фото с тренировки сборной России
Голкипер московского «Локомотива» Гильерме на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографию с тренировки сборной России перед матчем с Турцией.
«Ноябрьский дождь», — подписал фото вратарь национальной команды.
В ближайшее время подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в Лиге наций УЕФА со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).
После 4 туров сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы 3 лиги В, набрав 8 очков. Турция (3) — на третьем месте. В первом матче, который проходил в Москве, российская и турецкая команды сыграли вничью (1:1).
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш ранее поделился мнением о предстоящем матче Лиги наций УЕФА со сборной России. «Мы должны завтра победить», — заявил тренер.
Тренер сборной Турции: в матче с Россией будем играть на победу
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