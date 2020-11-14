Швеция — Хорватия: Берг, Олссон, Уремович и Влашич сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Хорватии на матч Лиги наций УЕФА.

Кристоффер Олссон, Маркус Берг, Филип Уремович и Никола Влашич, выступающие в российском чемпионате, выйдут на поле с первых минут.

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Даниэльсон, Бенгтссон, С. Ларссон, К. Олссон, Экдаль, Форсберг, Кулусевски, Берг.

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, М. Олссон, Исак, Свенссон, Хеландер, Крафт, Классон, Каюсте, Сванберг, Сема, Квайсон.

Хорватия: Ливакович, Уремович, Баришич, Чалета-Цар, Понграчич, Ковачич, Модрич, Брекало, Перишич, Влашич, Будимир.

Запасные: Грбич, Слуга, Чолак, Башич, Пашалич, Брадарич, Рог, Оршич, Бадель, Петкович, Юранович, Мелняк.

Встреча пройдёт на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме (Швеция). Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Швеция — Хорватия.