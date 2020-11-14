Хосеп Гвардиола близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола близок к продлению соглашения с клубом, сообщает The Telegraph. По информации источника, у специалиста есть уверенность, что все детали будут улажены в ближайшее время.

Напомним, Гвардиола возглавил английский клуб в 2016 году. За четыре сезона у руля «горожан» испанский специалист дважды стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, трижды обладателем Кубка лиги, а также дважды выигрывал Суперкубок страны. Кроме того, Хосеп Гвардиола успешно работал в «Барселоне» и «Баварии».

По итогам семи туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 12 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Лестер Сити» (18).