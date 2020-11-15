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Президент Примеры: «Барселона» должна сократить зарплаты игрокам. У них нет выбора

Президент Примеры: «Барселона» должна сократить зарплаты игрокам. У них нет выбора
Футбол / Испания 0

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас выразил мнение о текущей финансовой ситуации клубов в чемпионате Испании.

«У нас всё ещё есть лишние расходы в размере € 500 млн, потому что клубы не могут освободить игроков от контрактов. Многие предпринимают попытки сократить траты на заработную плату. Клубы не получают 45% прибыли от продажи билетов, отсюда и выливаются такой дефицит бюджета.

Например, «Валенсия» больше не участвует в Лиге чемпионов, и их критикуют за то, что им приходится продавать игроков, но они должны продавать, а Барселона» должна снизить свои зарплаты игроков для завершения сезона. У них нет другого выбора.

Остальные лиги в более сложной ситуации, чем мы. Однако, при этом, английская Премьер-лига инвестирует € 1,2 млрд в трансферы, что для меня удивительно», — цитирует Тебаса Marca.

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