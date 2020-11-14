Президент Примеры: кажется, идея создания Суперлиги принадлежит «Реалу» с Пересом

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас в очередной раз раскритиковал идею создания европейской Премьер-лиги.

«Суперлига — всё ещё непонятная вещь, это похоже на шутку. Кто бы это ни предложил, он не знает структуры мирового футбола. Невозможно, чтобы турнир проводился таким образом. Невозможно, чтобы спонсор финансировал этот турнир с огромным беспорядком и крупными игроками. Европейские лиги и УЕФА против этого проекта.

Назвал бы это Межпланетной лигой, потому что даже команда с Марса сможет там играть. Невозможно, чтобы крупные клубы, заявляющие о намерении там выступить, подвергали риску проведение национальных лиг или Лиги чемпионов. Им нужно будет найти фонд, который гарантировал бы им € 12 млрд. Какому мировому фонду придётся потратить такую сумму? Никто не будет этого делать. Такая дестабилизация нанесёт ущерб всему.

Если они действительно верят в этот проект, пусть те, кто им руководит – а это, кажется, «Реал» с Флорентино Пересом, – покажут своё лицо, и мы всё обсудим. Но пока мы говорим о гипотезах", — цитирует Тебаса Marca.