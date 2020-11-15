Александр Зинченко получил травму в матче со сборной Германии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что защитник команды Александр Зинченко получил травму в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Германии (1:3).

«Зинченко в начале матча получил травму, было заметно, что он играет с определенными ограничениями. У него были интересные моменты в плане креатива. Мы играли с очень хорошей командой. Немцы также ошибались и в середине поля. Из этого и состоит футбол. Просто мы были наказаны за свои ошибки, а свои моменты не реализовали», — цитирует Шевченко сайт УЕФА.

Гости открыли счёт на 11-й минуте, забил Роман Яремчук. На 23-й минуте немцы восстановили равновесие усилиями Лероя Зане. Через 10 минут Тимо Вернер вывел хозяев вперёд, а на 64-й минуте форвард оформил дубль. Таким образом, бундестим набрала 9 очков и вышла на первое место в группе 4 лиги A. Украина (6) — на 3-м месте.