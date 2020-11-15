Малиновский: матч с Германией — хороший тест для сборной Украины

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал результат матча Лиги наций УЕФА с Германией (1:3).
«Получилась интересная встреча, много моментов было и у нас, и у Германии. В завершающей стадии нужно было быть более хладнокровными. Был отличный момент сразу после того, как мы забили. После гола сели очень низко. Есть над чем работать. Нужно более надежно играть в таких моментах, дорожить мячом в матчах с такими командами, они могут наказать. Не думаю, что есть кого винить, мы сыграли неплохо.
Разберём эту встречу, ещё будут теоретические занятия. Разница в том, как мы играли в последней трети поля, и как немцы. Концовки не хватало, невезение, было же три штанги. Этот матч — хороший тест. Особенно перед матчем со сборной Швейцарии. Мне кажется, в этом матче мы сыграли лучше, чем в Киеве с этими же немцами, хотя там мы поиграли всего 1:2», — приводит слова Малиновского сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».
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