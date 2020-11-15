Турция — Россия: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Сегодня, 15 ноября, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Турция — Россия. Встреча пройдёт на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Турция — Россия.
Матч обслужит бригада арбитров из Польши. Главный арбитр встречи — Шимон Марциняк. В судейскую бригаду войдут ассистенты Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервный рефери — Павел Гиль.
Турки занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги B, набрав три очка. Россияне (8) являются лидером группы. Встреча первого круга между Турцией и Россией завершилась вничью со счётом 1:1. В группу также входят сборные Венгрии (7) и Сербии (2). Заключительный матч турнира Россия проведёт с Сербией 18 ноября.
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