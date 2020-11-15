Россию и Сербию рассудит арбитр из Польши

Матч России и Сербии в Лиге наций УЕФА обслужит бригада польских арбитров, сообщает пресс-служба РФС.



Главный судья встречи – Даниель Стефански. Ему будут помогать судьи на линиях Марцин Бонек и Давид Игор Голис. Резервный судья — Дамиан Силвестжак.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Россия — Сербия состоится 18 ноября на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде (Сербия). Трансляция начнётся в 22:40 мск.



Напомним, в 1-м туре группового этапа Лиги наций сборная России обыграла национальную команду Сербии со счётом 3:1. Соперниками команд по группе 3 лиги В являются сборные Венгрии и Турции. В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная России финишировала на втором месте в группе 2 лиги B, где соперниками были национальные команды Швеции и Турции.