Экс-директор «Барселоны»: отказались от покупки Холанда, он не соответствовал стилю игры

Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал, что каталонский клуб рассматривал кандидатуру форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда, когда он ещё выступал за «Ред Булл Зальцбург». По словам Бордаса, каталонцы отказались от покупки норвежца, потому что он не соответствует стилю игры команды.

«Мне сказали, что Холанд не соответствует стилю игры «Барселоны». Я понимаю, что Бартомеу (бывший президент «Барселоны». — Прим. «Чемпионата») мог игнорировать моё мнение. Но факт в том, что такие игроки могли прийти и изменить «Барселону», — приводит слова Бордаса Mundo Deportivo.

Ранее функционер сообщил, что каталонцы могли подписать в 2017 году форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который тогда выступал за «Монако». Однако клуб в итоге выбрал Усмана Дембеле, который так и не стал твёрдым игроком основы.