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«Ливерпуль» готов предложить € 20 млн за защитника «Олимпиакоса»

«Ливерпуль» готов предложить € 20 млн за защитника «Олимпиакоса»
Футбол / Англия 0

Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семедо может перейти в «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно.

По сообщению Daily Star, мерсисайдцы, отчаянно нуждающиеся в подписании центрального защитника после череды травм, готовы предложить греческому клубу € 20 млн за переход 26-летнего португальца.

Рубен Семедо является воспитанником лиссабонского «Спортинга». 26-летний центральный защитник подписал контракт с пирейским «Олимпиакосом» в июне 2019 года, перейдя за € 4,5 млн из испанского «Вильярреала». В нынешнем сезоне Семедо провёл пять матчей в греческой Суперлиге, а также пять игры в Лиге чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает Семедо в € 7 млн.

«Ливерпуль» продолжают преследовать травмы. В лазарете команды находятся защитники Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, а также Фабиньо, способный сыграть и в опорной зоне, и в центре обороны.

«Ливерпуль» — главный неудачник текущего сезона. В лазарете клуба целая команда
Такая команда могла бы бороться за титулы.
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