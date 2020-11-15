Вейналдум впервые с июля отличился забитым мячом

Сборная Нидерландов в Амстердаме на «Йохан Круифф Арене» играет против команды Боснии и Герцеговины Лиге наций. После первого тайма счёт 2:0 в пользу оранжевых.
На 6-й и 13-й минутах голландцы провели свои голевые атаки. Оба мяча забил 30-летний полузащитник хозяев Жоржиньо Вейналдум. В последний раз до этого матча Вейналдум отличался забитым мячом 22 июля – в матче 37-го тура АПЛ-2019/2020 он в составе «Ливерпуля» поразил ворота лондонского «Челси» (5:3). С тех пор он не мог забить на протяжении 20 игр ни за клуб, ни за сборную.
В нынешнем сезоне АПЛ Вейналдум провёл восемь матчей, в которых не сумел отметиться ни одним баллом по системе «гол+пас». Подопечные Юргена Клоппа, набрав 16 очков, занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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