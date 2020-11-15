Мостовой: Россия смотрелась неплохо и достойно. Судья, конечно, сегодня подвёл

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результате матча Лиги наций с Турцией (2:3).

«Смотрелись неплохо и достойно. Судья, конечно, нас сегодня подвёл. Даже в меньшинстве могли забить, сыграть вничью. Но, конечно, усложнили себе борьбу за первое место в группе. Посыпать голову пеплом не стоит, есть время провести работу над ошибками. Все шансы на первое место у нас остаются.



Бывает и шесть, и семь игр без побед. Все серии когда-то заканчиваются, не стоит этому уделять внимание. Тем более с таким количеством игр и графиком — половина вообще забывают, во что и где играют», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче Лиги наций сборная Турции переиграла сборную России. Встреча проходила на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась со счётом 3:2.