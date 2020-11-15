Черчесов: даже в меньшинстве Россия выглядела достойно против Турции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение в матче Лиги наций с Турцией (2:3).
«Я ещё вчера сказал, что жалко, что не было зрителей и не поддержали свою команду. Да, они болели бы против нас, но это бы добавляло нам определённого куража.
Игра разделилась на три фазы. Первая — до удаления. Вторая — пять-десять минут после удаления. Третья — весь остальной матч. Вторая фаза сыграла основную роль, но мы даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции. В перерыве настраивали команду на победу, а во втором тайме делали замены на усиление атаки", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В матче Лиги наций сборная Турции переиграла сборную России. Встреча проходила на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась со счётом 3:2.
- 16 ноября 2020
-
00:21
-
00:09
-
00:01
-
00:01
- 15 ноября 2020
-
23:42
-
23:35
-
23:28
-
23:18
-
23:08
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:46
-
22:41
-
22:25
-
22:16
-
22:12
-
22:07
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:53
-
21:53
-
21:52
-
21:33
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:47
-
20:44