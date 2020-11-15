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Черчесов: даже в меньшинстве Россия выглядела достойно против Турции

Черчесов: даже в меньшинстве Россия выглядела достойно против Турции
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение в матче Лиги наций с Турцией (2:3).

«Я ещё вчера сказал, что жалко, что не было зрителей и не поддержали свою команду. Да, они болели бы против нас, но это бы добавляло нам определённого куража.

Игра разделилась на три фазы. Первая — до удаления. Вторая — пять-десять минут после удаления. Третья — весь остальной матч. Вторая фаза сыграла основную роль, но мы даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции. В перерыве настраивали команду на победу, а во втором тайме делали замены на усиление атаки", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В матче Лиги наций сборная Турции переиграла сборную России. Встреча проходила на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась со счётом 3:2.

Сборная России вдесятером проиграла Турции
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