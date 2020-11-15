Станислав Черчесов: было видно, что турки не знают, как против нас играть

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру турецкой команды в матче Лиги наций (2:3).

«У нас остался один матч, завтра мы проводим тренировку и улетаем в Сербию. Будем готовиться. Схема с пятью защитниками обусловлена тем, что мы хотели немного сыграть по другому. Все видели, что турки не знали, как играть против нас. Им было некомфортно, мы прессинговали, забили во многом из-за этого. Команда услышала наши пожелания, мы провели с ними беседы. До удаления всё выглядело, как мы хотели, это было правильное решение. Повторюсь, было видно, что турки не знают, как против нас играть», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



В матче Лиги наций сборная Турции переиграла сборную России. Встреча проходила на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась со счётом 3:2.