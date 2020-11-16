Жоржиньо забил 24 из 36 голов в карьере с пенальти

На стадионе «Мапей-Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии состоялся матч пятого тура Лиги наций. Сборная Италии на своём поле одержала победу в матче со сборной Польши, встреча закончилась со счётом 2:0.

Один из мячей в этом матче забил полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо. Это пятый мяч натурализованного бразильца за национальную команду и все эти голы он забил с пенальти.

За время карьеры в клубах и сборной Жоржиньо забил 35-й гол, 24 из них – с точки.

Жоржиньо ранее выступал за «Верону», воспитанником которой он является, и «Наполи». В «Челси» игрок перешёл в июле 2018 года.

Сборная Италии набрала девять очков и вышла на первое место в турнирной таблице группы 1. Второе место занимает сборная Нидерландов (8), Польша (7) — третья. Замыкает турнирную таблицу Босния и Герцеговина (2).