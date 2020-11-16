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Миралем Пьянич — о лиге А: для Боснии и Герцеговины это чересчур

Миралем Пьянич — о лиге А: для Боснии и Герцеговины это чересчур
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич подвёл итоги матча 5-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Нидерландов (1:3).

«В предыдущем матче мы очень хорошо сыграли против Нидерландов, но на этот раз заметна разница в качестве команд. Они сильнее нас и имеют больше опыта. Нам сложно соревноваться. Думаю, что лига А — это для нас чересчур. Мы старались изо всех сил, но это непросто. Теперь мы должны готовиться к следующей встрече с Италией, постараемся хорошо закончить турнир дома», — цитирует Пьянича сайт УЕФА.

Уже к 13-й минуте хозяева вели в счёте с преимуществом в два мяча. Дубль в составе сборной Нидерландов оформил полузащитник Жоржиньо Вейналдум. В начале второго тайма Мемфис Депай довёл счёт до крупного, но гости сумели избежать крупного поражения. На 63-й минуте Смаил Превляк отыграл один мяч.

Сборная Нидерландов набрала восемь очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы 1. Сборная Боснии и Герцеговины (2) занимает последнюю строчку.

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