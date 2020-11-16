Форлан: здорово, что Месси остался. Но игроки приходят и уходят, а лига остаётся

Бывший нападающий «Атлетико» Диего Форлан поделился мыслями о решении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси остаться в клубе, несмотря на желание уйти в летнее трансферное окно.
«Я бы не сказал, что Месси сделал подарок лиге, оставшись в «Барселоне». Разумеется, чемпионат Испании вырос благодаря великим футболистам, игравшим за различные команды. Но Примера – это Примера, и клубы играют важную роль, они уже вошли в историю. Очень здорово, что Месси остался, но лига продолжит расти. Хорошие футболисты приходят и уходят, а Примера остаётся. Лиге больше 90 лет, здесь всегда были и будут звёзды», — цитирует Форлана AS со ссылкой на Marca Sport Weekend.
Напомним, минувшим летом Месси попросил «Барселону» отпустить его. Клуб отказался расставаться со своим капитаном, и 33-летний аргентинец остался.
- 16 ноября 2020
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