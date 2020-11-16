Адама Траоре недоволен положением в «Вулверхэмптоне» и может покинуть клуб

24-летний испанский нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре недоволен игровым временем и может покинуть клуб, сообщает The Athletic.

В октябре стало известно, что Траоре и «Вулверхэмптон» обсуждают новый контракт. Адама провёл неплохой сезон, забив 18 голов, и, похоже, рассчитывал на выгодную сделку. Однако будущее испанца в клубе выглядит призрачным. Появилась информация, что Траоре недоволен игровым временем. Форвард сыграл лишь в 8 матчах английской Премьер-лиги, 3 — в стартовом составе.



«Адама думает, что это могло быть частью стратегии, чтобы заставить его подписать новый контракт, но он не хочет. Поэтому он и думает, что не является частью команды. Если честно, он немного обижен», — цитирует свой источник The Athletic.

Адама Траоре стал игроком «Вулверхэмптона» в 2018 году, перейдя из «Миддлсбро» за € 20 млн. Действующий контракт футболиста с «Вулверхэмптоном» рассчитан до июня 2023 года.