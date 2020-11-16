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Пойет: Кавани станет для «Манчестер Юнайтед» более важным игроком, чем все думают

Пойет: Кавани станет для «Манчестер Юнайтед» более важным игроком, чем все думают
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» и экс-наставник «Сандерленда» Густаво Пойет поддержал соотечественника, нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

«Эдинсон станет для «Манчестер Юнайтед» более важным игроком, чем все думают. Посмотрите на последний матч с «Эвертоном». Команда рисковала потерять победу, Кавани вышел на замену, один шанс – и всё. Английский футбол идеально подходит уругвайцам, потому что мы страстные. Подписав контракт, мы сразу забываем об этом, потому что нас волнуют только победы. И английским фанатам это нравится.

Кавани делает невероятное количество забеганий. Просто бывает, что он делает блестящий рывок, но ему не отдают пас. Чем лучше будет его форма, тем лучше он будет понимать футбол «Манчестер Юнайтед» и тем больше он будет играть», — цитирует Пойета Daily Mail.

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