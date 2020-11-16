Хавбек «Рубина» Йевтич приступил к тренировкам в шлеме и маске. Фото

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич, который получил травму головы в матче заключительного тура группового этапа Кубка России с хабаровским СКА, вернулся к тренировкам с командой.
«Дарко Йевтич приступил к тренировкам в специальной защитной маске и шлеме. С возвращением!» — написала пресс-служба клуба.
Фото можно посмотреть в "твиттере" казанской команды.
На 22-й минуте встречи Йевтич получил удар локтем в лицо от нападающего Владислава Брагина и упал на газон. У футболиста открылось рассечение. После длительной паузы он рухнул на поле без сознания, но был приведён в чувство медиками.
«СКА-Хабаровск», набрав 6 очков, занял первое место в 9-й группе Кубка России и вышел в плей-офф соревнований, где сыграет в 1/8 финала. «Рубин» (3) финишировал вторым и вылетел из турнира. На последней строчке расположился «Черноморец» (0).
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