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Хавбек мадридского «Реала» и сборной Испании Иско снялся в комедии. Видео

Хавбек мадридского «Реала» и сборной Испании Иско снялся в комедии. Видео
Футбол / Испания 0

19 ноября в российский прокат выходит комедия «Карантинные истории» с полузащитником мадридского «Реала» и сборной Испании Иско в одной из главных ролей. Вместе со своей женой Сарой Саламо они играют семейную пару. Героиня Саламо – актриса, которой нужно пройти кастинг к новому фильму, и для этого ей нужно снять на видео самопробы. К съёмкам она привлекает своего мужа в исполнении Иско.

«Карантинные истории» — это альманах из пяти ироничных историй о человеческих страстях в условиях полной самоизоляции. Они были сняты в период самоизоляции c помощью смартфона. Режиссура проходила в удалённом режиме, актёры снимали себя самостоятельно.

18 ноября состоится московская премьера в кинотеатре «Формула Кино ЦДМ». Фрагмент с Иско специально для читателей «Чемпионата».

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