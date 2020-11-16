Хавбек мадридского «Реала» и сборной Испании Иско снялся в комедии. Видео

19 ноября в российский прокат выходит комедия «Карантинные истории» с полузащитником мадридского «Реала» и сборной Испании Иско в одной из главных ролей. Вместе со своей женой Сарой Саламо они играют семейную пару. Героиня Саламо – актриса, которой нужно пройти кастинг к новому фильму, и для этого ей нужно снять на видео самопробы. К съёмкам она привлекает своего мужа в исполнении Иско.
«Карантинные истории» — это альманах из пяти ироничных историй о человеческих страстях в условиях полной самоизоляции. Они были сняты в период самоизоляции c помощью смартфона. Режиссура проходила в удалённом режиме, актёры снимали себя самостоятельно.
18 ноября состоится московская премьера в кинотеатре «Формула Кино ЦДМ». Фрагмент с Иско специально для читателей «Чемпионата».
- 16 ноября 2020
-
17:03
-
17:01
-
16:45
-
16:25
-
16:11
-
16:05
-
16:00
-
15:48
-
15:36
-
15:26
-
15:19
-
15:17
-
15:00
-
14:49
-
14:35
-
14:34
-
14:04
-
13:53
-
13:47
-
13:38
-
13:12
-
13:08
-
12:53
-
12:43
-
12:33
-
12:21
-
12:17
-
11:58
-
11:52
-
11:39
-
11:30
-
11:28
-
11:19
-
10:57
-
10:48