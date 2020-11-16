Хавбек мадридского «Реала» и сборной Испании Иско снялся в комедии. Видео

19 ноября в российский прокат выходит комедия «Карантинные истории» с полузащитником мадридского «Реала» и сборной Испании Иско в одной из главных ролей. Вместе со своей женой Сарой Саламо они играют семейную пару. Героиня Саламо – актриса, которой нужно пройти кастинг к новому фильму, и для этого ей нужно снять на видео самопробы. К съёмкам она привлекает своего мужа в исполнении Иско.



«Карантинные истории» — это альманах из пяти ироничных историй о человеческих страстях в условиях полной самоизоляции. Они были сняты в период самоизоляции c помощью смартфона. Режиссура проходила в удалённом режиме, актёры снимали себя самостоятельно.

18 ноября состоится московская премьера в кинотеатре «Формула Кино ЦДМ». Фрагмент с Иско специально для читателей «Чемпионата».