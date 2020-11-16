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Хави — о Маскерано: человек с уникальными лидерскими качествами, играть с тобой – честь

Хави — о Маскерано: человек с уникальными лидерскими качествами, играть с тобой – честь
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Аль-Садда» Хави отреагировал на завершение карьеры аргентинским полузащитником Хавьером Маскерано. Футболисты вместе выступали за «Барселону».

«Я очень рад, что мы играли в одной команде, Хавьер. Для меня это было огромной честью. Ты — человек с уникальными лидерскими качествами. Желаю удачи в новых начинаниях», — написал в своём «инстаграме» Хави.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Хави.

Маскерано играл в каталонской «Барселоне», «Ливерпуле», лондонском «Вест Хэм Юнайтед», бразильском «Коринтиансе», аргентинском «Ривер Плейт», китайском «Хэбей Чайна Форчун» и аргентинском «Эстудиантесе».

С 2003 года Хавьер выступал за сборную Аргентины. Вместе с национальной командой он дважды выигрывал Олимпийские игры (2004, 2008), доходил до финала чемпионата мира (2014) и четырежды участвовал в решающей игре Кубка Америки (2004, 2007, 2015, 2016).

Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры
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