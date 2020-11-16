Бегович: Кепа добьётся успеха или в «Челси», или где-нибудь ещё

Голкипер «Борнмута» Асмир Бегович поделился своим мнением насчёт игры вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги.
«Не думаю, что у всех всё всегда идёт по плану. Ситуации, подобные той, что сложилась у Кепы, никогда не бывают однозначными. Если потратить большую сумму на трансфер, это не значит, что футболист сразу заиграет. Есть множество факторов, влияющих на успех того или иного перехода.
Эдуард Менди пришёл в «Челси» и сразу стал справляться с поставленными перед ним задачами. Думаю, он действительно укрепил вратарскую позицию в «Челси». Сенегалец произвёл на меня впечатление — на его игру приятно смотреть. Если честно, мне действительно нравится смотреть на его действия в воротах.
Но может ли Кепа доказать, что все ошибаются? Возможно. Я думаю, что испанец — действительно хороший вратарь. Он отлично играл на родине до своего перехода в «Челси». Очевидно, это непростое время для него.
Он очень качественный футболист, и я уверен, что Кепа добьётся огромного успеха или в «Челси», или где-нибудь ещё», — приводит слова боснийца talkSPORT.
Асмир Бегович играл в составе «аристократов» с 2015 по 2017 год. За это время он провёл в АПЛ 19 матчей, в которых пропустил 29 мячей. В составе «Челси» 33-летний босниец стал победителем АПЛ в сезоне-2016/2017.
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