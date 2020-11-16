Главный тренер сборной Швейцарии: нам будет легче, если мы вылетим из лиги А
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Украины.
«Нам, вероятно, будет легче, если мы вылетим из лиги А, но я предпочитаю играть с лучшими командами. Сборная Украины — очень компактная и эффективная команда, которая умеет создавать опасные моменты. Мы в этом году не выиграли ещё ни одного матча и хотим сделать это во вторник. Швейцария заслужила этот решающий поединок благодаря своей игре в матчах со сборными Испании и Германии», — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Швейцария — Украина состоится завтра, 17 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск.
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