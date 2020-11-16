Моуринью — о матчах сборных: удивительная неделя футбола и абсолютная безопасность

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался насчёт международной паузы на матчи сборных.



«Удивительная неделя футбола. Отличная атмосфера в играх сборных, прекрасные товарищеские матчи и абсолютная безопасность.



Результаты тестов на коронавирус после cыгранных матчей, незнакомцы, бегающие по полю во время тренировок команд, и многое другое.



После очередной тренировки с участием всего шести игроков пора позаботиться и о себе», — написал Моуринью в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на страничке Жозе Моуринью в «Инстаграме».

Сегодня, 16 ноября, защитник «шпор» Мэтт Доэрти, находясь в расположении сборной Ирландии, сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Игрок был изолирован от остальной сборной.

На данный момент «Тоттенхэм», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Лестера» команда отстаёт на одно очко.