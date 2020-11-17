Манчини не сможет руководить Италией в матче с Боснией и Герцеговиной из-за коронавируса

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продолжает болеть коронавирусом, сообщает La Gazzetta dello Sport. В результате Манчини не сможет занять место на тренерском мостике в матче 6-го тура Лиги наций со сборной Боснии и Герцеговины. В итоге руководить действиями команды вновь будет Альберико Эвани, ассистент Манчини.

О заражении Манчини коронавирусом стало известно две недели назад. Вылечиться от инфекции специалисту пока не удаётся. Манчини продолжает оставаться на карантине.

Эвани руководил действиями итальянской сборной в двух матчах. Под его руководством итальянцы в товарищеском матче разгромили эстонцев (4:0), а затем в Лиге наций победили поляков (2:0). Сборная Италии возглавляет турнирную таблицу в своей группе. В случае победы в матче с Боснией и Герцеговиной Италия гарантирует себе первое место в группе.