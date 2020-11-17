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Игрок «Арсенала» Эль-Ненни заразился коронавирусом в расположении сборной Египта

Игрок «Арсенала» Эль-Ненни заразился коронавирусом в расположении сборной Египта
Футбол / Англия 0

28-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни заразился коронавирусом в расположении сборной Египта, сообщает Sky Sports.

Тестирование хавбека на коронавирус показало положительный результат после прибытия в Того в составе делегации Египта перед игрой отборочного турнира Кубка африканских наций во вторник. Футболист сразу же был помещён на самоизоляцию, его заболевание проходит бессимптомно.

Скорее всего, футболист не сможет помочь «Арсеналу» в выездной игре 9-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед», запланированной воскресенье, 22 ноября (начало – 19:30 мск).

В текущем сезоне Эль-Ненни принял участие в 11 встречах за «Арсенал» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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