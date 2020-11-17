Станислав Черчесов: естественно, после матча с Турцией мы немного поговорили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу 6-го тура Лиги наций УЕФА с Сербией.
«Естественно, после предыдущей игры мы немного поговорили. Перед ужином была теория на 15-20 минут, чтобы разобрать нюансы прошлой игры. Сегодня была предыгровая разминка. Этот ритм был в октябре, сейчас его повторяем.
Мы не можем говорись о сопернике, как он будет готовиться. Мы готовимся к матчу, есть турнирная борьба, которая и Сербии даёт возможность подняться выше, чем сейчас. И у нас есть задача и возможность занять первое место. Во многих командах игроки выбывают по той или иной причине: у кого-то больше, у кого-то меньше. Самое главное — медицинский штаб даст нам определённую информацию, кто насколько восстановился. От этого и будем исходить», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 17 ноября 2020
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