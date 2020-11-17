Хорватия — Португалия: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 17 ноября, состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Хорватия — Португалия. Встреча пройдёт на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Португалия.

Матч обслужит бригада арбитров из Великобритании. Главный арбитр встречи — Майкл Оливерп. В судейскую бригаду войдут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Пол Тирни.

Сборная Хорватии занимает второе место в турнирной таблице группы 3 лиги А, набрав 10 очков. Лидирует сборная Франции, которая уже не упустит первое место. Французы набрали 13 очков. Хорватия занимает третье место, набрав три очка. Шведы замыкают турнирную таблицу, они также набрали три очка.