В ЦСКА прокомментировали обращение Роспотребнадзора в суд по итогам матча с «Динамо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об обращении Роспотребнадзора в суд после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо» (3:1).



«Пока разбираемся. Неприятная для нас новость. Будем выяснять, что именно нам вменяется. Пока нет материалов в суде. Немного удивлены, потому что клуб со своей стороны прилагает максимум усилий для предотвращения коронавируса на арене. Раздача масок, постоянные призывы о соблюдении дистанции, бесконтактное измерение температуры. Самое главное, что нас характеризует как сторонников самых серьёзных мер, мы сами понизили билетную квоту до 25%, когда ещё было разрешено 50%. Мы проводим матчи с вместимостью до 7,5 тысяч болельщиков. Что, как не это, говорит о наших намерениях? Конечно, могут быть нарушения.

Если говорить о матче с «Динамо», то, я так понимаю, дистанция была нарушена в тот момент, когда было празднование гола. Многие были без масок. Понятно, что следующие шаги уже вне нашей компетенции, мы сделали максимум, исходя из наших возможностей. Ситуация сложная, в приоритете здоровье. Выполним все предписания Роспотребнадзора. Надеемся, что удастся отстоять нашу позицию. Не то время, чтобы доказывать на словах. По действиям мы считаем, что сделали всё, что могли. Ещё раз отмечу наше добровольное сокращение квоты. Одно дело — нарушение квоты. Другое — когда кто-то снимает маску при разговоре по телефону или обнимается при праздновании. Здесь клуб не в силах полностью это исключить. Хотя мы продолжаем просить фанатов всё соблюдать. Надеюсь, возобладает здравый смысл и нас не будут показательно наказывать. К тому же скоро Лига Европы, где мы представляем Россию. Матч со зрителями и без — разные ситуации», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.