Матч Лиги 1 «Марсель» — «Ницца» перенесён из-за вспышки коронавируса в составе гостей

Матч 11-го тура французской Лиги 1 «Марсель» — «Ницца» перенесён, сообщается на официальном сайте турнира.



Перенос связан со вспышкой коронавируса в составе гостей. Ранее тесты более 10 футболистов «Ниццы» на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Проведение встречи «Марсель» — «Ницца» было намечено на 21 ноября. Новая дата и время проведения матча будут сообщены позднее.

«Марсель» набрал 18 очков в 9 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Ницца» (17) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен», в 10 встречах набравший 24 очка. В тройку лидеров турнира входят «Лилль» (19) и «Ренн» (18). Напомним, действующим чемпионом Франции является «ПСЖ».