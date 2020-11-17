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Матч Лиги 1 «Марсель» — «Ницца» перенесён из-за вспышки коронавируса в составе гостей

Матч Лиги 1 «Марсель» — «Ницца» перенесён из-за вспышки коронавируса в составе гостей
Футбол / Франция 0

Матч 11-го тура французской Лиги 1 «Марсель» — «Ницца» перенесён, сообщается на официальном сайте турнира.

Перенос связан со вспышкой коронавируса в составе гостей. Ранее тесты более 10 футболистов «Ниццы» на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Проведение встречи «Марсель» — «Ницца» было намечено на 21 ноября. Новая дата и время проведения матча будут сообщены позднее.

«Марсель» набрал 18 очков в 9 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Ницца» (17) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен», в 10 встречах набравший 24 очка. В тройку лидеров турнира входят «Лилль» (19) и «Ренн» (18). Напомним, действующим чемпионом Франции является «ПСЖ».

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