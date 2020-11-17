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Отец Рамоса: никаких сомнений, что Серхио подпишет новый контракт с «Реалом»

Отец Рамоса: никаких сомнений, что Серхио подпишет новый контракт с «Реалом»
Футбол / Испания 0

Хосе Рамос, отец капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса, высказался о ситуации с продлением контракта футболиста. Сообщалось, что сторонам пока не удалось договориться о новом соглашении. 34-летний Рамос хочет подписать контракт на два года, а клуб настаивает на однолетнем контракте. По слухам, за ситуацией следит «ПСЖ». Парижане заинтересованы в услугах футболиста.

«Подписание нового контракта? Полностью уверен, что это произойдёт. Никаких сомнений», — цитирует отца футболиста El Chiringuito.

Рамос — воспитанник «Севильи». Выступал за севильянцев до перехода в «Реал». Защищает цвета «сливочных» с 2005 года. В составе «Реала» завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

«Реал» готов отпустить Серхио Рамоса, если защитнику поступит хорошее предложение
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