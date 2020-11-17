Молодёжная сборная России на выезде сыграла вничью со Словенией

В товарищеском матче сборная Словении U21 принимала молодёжную национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения) и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 17-й минуте встречи счёт открыл словенский нападающий Ник Прелец. Во втором тайме, на 65-й минуте, счёт сравнял полузащитник молодёжной сборной России Солтмурад Бакаев. Через 4 минуты защитник Давид Брекало вновь вывел словенскую команду вперёд в счёте. На 73-й минуте полузащитник сборной России U21 Данил Глебов. Стоит отметить, что обе результативные передачи в составе российской команды отдал хавбек Даниил Куликов.



Ранее сборная России уже гарантировала себе путёвки на чемпионат Европы 2021 года. Россияне пробились на турнир, заняв первое место в своей группе.