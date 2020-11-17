Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Молодёжная сборная России на выезде сыграла вничью со Словенией

Молодёжная сборная России на выезде сыграла вничью со Словенией
Футбол / Сборная России 0

В товарищеском матче сборная Словении U21 принимала молодёжную национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения) и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 17-й минуте встречи счёт открыл словенский нападающий Ник Прелец. Во втором тайме, на 65-й минуте, счёт сравнял полузащитник молодёжной сборной России Солтмурад Бакаев. Через 4 минуты защитник Давид Брекало вновь вывел словенскую команду вперёд в счёте. На 73-й минуте полузащитник сборной России U21 Данил Глебов. Стоит отметить, что обе результативные передачи в составе российской команды отдал хавбек Даниил Куликов.

Ранее сборная России уже гарантировала себе путёвки на чемпионат Европы 2021 года. Россияне пробились на турнир, заняв первое место в своей группе.

Товарищеские матчи U21. Ноябрь 2020
17 ноября 2020, вторник. 20:00 МСК
Словения U21
Окончен
2 : 2
Россия U21
1:0 Прелец – 17'   1:1 Бакаев – 65'   2:1 Брекало – 69'   2:2 Глебов – 73'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020