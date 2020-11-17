Молодёжная сборная России на выезде сыграла вничью со Словенией

В товарищеском матче сборная Словении U21 принимала молодёжную национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения) и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 17-й минуте встречи счёт открыл словенский нападающий Ник Прелец. Во втором тайме, на 65-й минуте, счёт сравнял полузащитник молодёжной сборной России Солтмурад Бакаев. Через 4 минуты защитник Давид Брекало вновь вывел словенскую команду вперёд в счёте. На 73-й минуте полузащитник сборной России U21 Данил Глебов. Стоит отметить, что обе результативные передачи в составе российской команды отдал хавбек Даниил Куликов.
Ранее сборная России уже гарантировала себе путёвки на чемпионат Европы 2021 года. Россияне пробились на турнир, заняв первое место в своей группе.
- 17 ноября 2020
-
21:53
-
21:50
-
21:39
-
21:27
-
21:00
-
20:52
-
20:51
-
20:45
-
20:40
-
20:30
-
20:19
-
20:11
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:44
-
19:29
-
19:08
-
18:58
-
18:38
-
18:33
-
18:10
-
17:56
-
17:50
-
17:33
-
17:31
-
17:20
-
17:15
-
16:53
-
16:51
-
16:45
-
16:38
-
16:38
-
16:33