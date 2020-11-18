Сборная Германии потерпела самое крупное поражение с 1931 года

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании принимала национальную команду Германии. Встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.
Как сообщается в «твиттере» журналиста Адриано Дель Монте, сборная Германии потерпела крупнейшее поражение с 1931 года. Тогда немецкая сборная также пропустила шесть голов в матче с национальной командой Австрии.
Таким образом, сборная Испании набрала 11 очков и вышла в финальную стадию Лиги наций УЕФА. Национальная команда Германии (9) — на 2-м месте. Соперниками национальных команд по группе 4 лиги А являются сборные Украины (6) и Швейцарии (3), встреча которых была отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе украинской команды.
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