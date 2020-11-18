«Испания показала нам, как нужно играть». Кроос и Нойер — о поражении со счётом 0:6

Игроки сборной Германии Тони Кроос и Мануэль Нойер подвели итоги встречи 6-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Испании, в которой подопечные Йоахима Лёва уступили со счётом 0:6.

«Это больно. Мы вообще не могли подойти к обороне испанцев. Они показали нам, как нужно защищаться, как играть с мячом и без него», — цитирует Крооса Goal со ссылкой на ARD.

Нойер добавил: «Результат сильно разочаровывает, тут дело касается не только защитников, а всех игроков. Сегодня мы вместе провалили игру. Нам следовало больше подсказывать друг другу, особенно после первого пропущенного гола. Отсутствие поддержки сыграло важную роль».

Сборная Испании набрала 11 очков и вышла в финальную стадию Лиги наций УЕФА. Национальная команда Германии (9) — на 2-м месте. Соперниками национальных команд по группе 4 лиги А являются сборные Украины (6) и Швейцарии (3), встреча которых была отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе украинской команды.